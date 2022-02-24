Президент России объявил о спецоперации на Донбассе

Президент России Владимир Путин в четверг утром объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. [Владимир Путин,..

[Владимир Путин, президент России]:

«Её цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

Президент России Владимир Путин в четверг утром объявил о начале военной спецоперации на Донбассе.

Путин пообещал предать суду всех, кто совершил преступления в отношении мирных граждан, включая граждан России. Он также призвал украинскую армию сложить оружие и отправляться домой.

Одновременно в ряде украинских городов сообщают о серии взрывов. Их слышали в Киеве, Харькове, Черниговской области, Одессе и других регионах. Поступают сообщения, что это удары по военной инфраструктуре страны.

Украинский президент Владимир Зеленский ввёл режим военного положения. Также над Украиной и соседними с ней российскими областями закрыли воздушное пространство.

[Владимир Зеленский, президент Украины]:

«Сегодня от всех вас мы просим сохранять спокойствие. По-возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает. Работает весь сектор обороны Украины».

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудили действия России и возложили на неё всю ответственность за возможные смерти и разрушения.

Байден проведёт экстренную встречу со своими союзниками из «Большой семёрки» уже в ближайшее время. Он обещает жёсткие санкции.

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