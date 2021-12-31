В предпоследний день года президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обменялись взаимными угрозами...

Байден и Путин поговорили по телефону и обменялись угрозами

В предпоследний день года президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обменялись взаимными угрозами.

Во время телефонного разговора они обсудили украинский вопрос. При этом оба президента выразили оптимизм, что дальнейшие переговоры в 2022 году смогут ослабить растущее напряжение.

Разговаривали лидеры около часа. Джо Байден сказал коллеге, что Россия должна прекратить усиливать военное присутствие у границы с Украиной. Он также пообещал беспрецедентные санкции, если Москва решит вторгнуться на территорию соседа.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что санкции со стороны Вашингтона могут привести к разрыву дипломатических отношений между странами.

Это уже второе общение двух президентов за месяц. В этот раз инициатором была Москва.

Эксперты говорят, что второй звонок создал хорошую основу для будущих переговоров по ряду ключевых тем. Так, в январе запланирована встреча высокопоставленных чиновников двух стран для обсуждения вопросов безопасности. Пройдёт также заседание Россия-НАТО.

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