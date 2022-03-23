Археологический парк в Гватемале сохранил историю развития

Этот археологический комплекс – единственный памятник Мезоамерики, который одновременно сохранил черты культур ольмеков и майя. Он..

Этот археологический комплекс – единственный памятник Мезоамерики, который одновременно сохранил черты культур ольмеков и майя. Он называется Такалик-Абах. Расположен на юго-западе Гватемалы.

Город процветал в период с VIII века до нашей эры по II век нашей эры. В средний период предклассической эры строения обладали чертами ольмекской культуры. В конце эпохи уже возводили постройки в стиле, более близком цивилизации майя.

По мнению учёных, это говорит о том, что состав населения Такалик-Абаха постепенно менялся: ольмеков становилось меньше, а майя – больше. В 2008 году археологи нашли здесь несколько скульптур, которые доказывают эту теорию.

[Марио Роберто Мальдонадо, замминистра культуры Гватемалы]:

«Такалик-Абах – священное место, где зарождалась культура Гватемалы. Оно стало хранилищем биоразнообразия флоры и фауны и даже духовности и мировоззрения майя».

Цивилизация ольмеков процветала с 1500 года до 400 года до нашей эры. Её центром была территория современных мексиканских штатов Веракрус и Табаско.

Культура майя начала формироваться 4000 лет назад и достигла пика развития в классическую эру – в период с 250 по 900 годы нашей эры.

В Такалик-Абахе было построено более 230 сооружений, включая стеллы и скульптуры. В ольмекский и ранний майянский периоды здания возводили из гранита. В городе также была ирригационная система.

[Криста Шибер, сотрудница археологического комплекса]:

«(Строители) решили очень сложные задачи, такие как откачка и подача воды».

В 2021 году правительство Гватемалы обратилось в ЮНЕСКО с предложением включить Такалик-Абах в список Всемирного наследия.

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