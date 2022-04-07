Уникальную коллекцию работ Рафаэля собрали в одном музее

Её личность остается загадкой. Но этот портрет стал одним из главных экспонатов новой выставки в Лондоне...

Её личность остается загадкой. Но этот портрет стал одним из главных экспонатов новой выставки в Лондоне. Экспозицию назвали «Рафаэль» – по имени знаменитого автора.

Представлено более 90 работ, рассказывающих о жизни и карьере итальянского мастера.

Рафаэль родился в 1483 году в регионе Марке в Италии. Прожил всего 37 лет. Но его плодотворная работа обеспечила ему звание одного из самых великих мастеров эпохи Возрождения.

Рафаэль был больше чем художник. И эта выставка раскрывает другие грани его творческой жизни.

[Матиас Вивель, куратор выставки]:«Это были не только живопись и рисунок, но и архитектура, археология, теория искусства, дизайн гобеленов, гравировка, декоративно-прикладное искусство и скульптуры».

Изначально это была небольшая картина. Затем Рафаэль преобразовал её в монументальный гобелен, который папа римский использовал перед церемониями в Сикстинской капелле.

А этот рисунок показывает архитектурный талант мастера. Это фасад дома, который он спроектировал для своего друга Джованни Батиста дель Аквила.

Выставка должна была открыться в 2020 году к 500-летию со дня смерти Рафаэля. Но из-за пандемии пришлось отложить.

В коллекции Национальной галереи Лондона – девять работ Рафаэля. Остальные одолжили другие престижные музеи мира: от парижского Лувра до вашингтонской Национальной галереи искусств. Картины преодолели тысячи миль, чтобы сюда попасть.

Именно это редкое собрание работ гения эпохи Возрождения делает экспозицию такой необычной.

Выставка открыта до конца июля.

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