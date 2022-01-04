Инфляция в Турции – самая высокая в Европе

В 2021 году инфляция в Турции превысила 36%. Это самый высокий уровень за 19 лет правления..

В 2021 году инфляция в Турции превысила 36%. Это самый высокий уровень за 19 лет правления президента Тайипа Эрдогана и, как считают экономисты, – результат политики властей по урезанию процентных ставок. Среди европейских стран Турция заняла первое место по скорости роста потребительских цен. А в мире – восьмую строчку.

Только в декабре цены в стране выросли почти на 14%. Турки жалуются, что официальные цифры ниже реальных.

[житель Турции]:

«Уровень инфляции, о котором говорят, на самом деле не такой. Мы все знаем, что есть огромная разница между тем, что объявил Институт статистики Турции, и инфляцией на рынке, на улицах, в торговых центрах». [житель Турции]:

«Реальность такова, что сейчас трудно удовлетворить даже базовые потребности. Мы не можем позволить себе жить, как люди, например, развлечения, отпуск или отдых от работы. Мы только работаем, чтобы купить базовые товары».

Президент по-прежнему уверен, что снижение процентных ставок принесёт положительные результаты, в частности привлечёт инвестиции и увеличит экспорт. Он также обещает в скором времени снизить инфляцию до однозначных показателей.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Как и другие страны, наша столкнулась с проблемой инфляции. Сегодня объявили, что в 2021 году она составила 36%. Нам очень грустно, что наши граждане вынуждены столкнуться с этим».

А центробанк Турции объявил, что цены растут из-за временных факторов. В октябре он прогнозировал, что в конце года инфляция составит чуть более 18%. Однако этого не случилось.

[житель Турции]:

«Раньше на 100 лир мы могли купить много, а теперь идём на рынок, кладём две покупки в сумку, даём 100 лир и уходим. Цены ужасающе растут каждый день, каждую неделю. Наша покупательная способность постоянно снижается». [житель Турции]:

«Теперь нет такого понятия как траты на развлечения. Мы не встречаемся с друзьями и не пьём с ними кофе, мы пьём кофе дома. Мы не путешествуем, а только ходим из дома на работу и с работы домой».

В прошлом году турецкая лира потеряла 44% своей стоимости.

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