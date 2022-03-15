Серийного убийцу бездомных ищут в Нью-Йорке и Вашингтоне

В Нью-Йорке и Вашингтоне ищут человека, которого можно назвать серийным убийцей бездомных. Эксперты подтвердили, что за..

В Нью-Йорке и Вашингтоне ищут человека, которого можно назвать серийным убийцей бездомных. Эксперты подтвердили, что за период с 3 марта по сегодняшний день он выстрелил в пятерых людей без определённого места жительства в Нью-Йорке и Вашингтоне. Двое от полученных ран скончались. [Мюриел Баузер, мэр Вашингтона]:«Во всех случаях жертвами были бездомные мужчины, которые спали на улице. К сожалению, от ранений умерли один человек в Нью-Йорке и один – в Вашингтоне».

Полиция распространила фото подозреваемого с одной из камер наблюдения и призвала всех, кто его узнает, немедленно сообщать правоохранительным органам.

[Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка]:«Кто-то точно его знает. Мы просим общественность его найти. Мы не хотим потерять ещё одного жителя Нью-Йорка или какого-либо другого города».

Бездомные Нью-Йорка говорят, что в шоке и напуганы.

[Кесс Авраам, бездомный]:«Очень больно, что парень, живущий на улице, который, вероятно, занимался своими делами, был убит без причины. Это трагедия, любой из нас, бездомных, мог с таким столкнуться».

Полиция сообщила, что, один из погибших также получил ножевые ранения. Его обнаружили, когда загорелся его спальный мешок. Также предполагалось, что была шестая жертва. Однако как выяснилось позже, смерть бездомного наступила по естественным причинам, связанным с болезнью.

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