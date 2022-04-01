Зима в Бишкеке: почему выпадает чёрный снег

Воздух в Бишкеке – среди самых грязных на планете. В феврале Программа ООН по окружающей среде..

Воздух в Бишкеке – среди самых грязных на планете. В феврале Программа ООН по окружающей среде поставила его на вторую позицию.

Большинство жителей частных домов продолжают отапливать помещения углём.

[Мария Колесникова, председательница MoveGreen]:

«В отопительный сезон, согласно нашему анализу, мы буквально пять месяцев в году дышим небезопасным воздухом».

Мария Колесникова – председательница природозащитной организации MoveGreen. Говорит, что в ход идёт не только уголь.

[Мария Колесникова, председательница MoveGreen]:

«У нас население тоже бедное и топит и шинами, бывает, и пластиком, и другими различными запрещёнными продуктами, такие как остатки от текстиля. Текстильная промышленность в Кыргызстане очень развита».

Даже в центре города, где есть газ, гораздо дешевле отапливать углём или другими материалами. Улан Турмамбетов с 2010 года живёт с женой и тремя детьми в собственном доме в Бишкеке. Газоснабжения в его районе нет.

[Улан Турмамбетов, житель Бишкека]:

«Года три-четыре назад говорили, что будут газифицировать, приехали специалисты, нарисовали проекты, сняли, уехали. С тех пор прошло три-четыре года, новостей о газификации до сих пор нет».

Чтобы отопить дом, требуется около трёх тонн угля в месяц.

[Улан Турмамбетов, житель Бишкека]:

«Выпал первый снег, и он был чёрным. Почему? Потому что всё, что мы сжигали – ткани, дрова, уголь – летало в воздухе вместе со снегом. Эти грязь и пыль осели в виде чёрного пепла. Мы видели это своими глазами».

Впрочем, по статистике Министерства природных ресурсов, на частный сектор приходится всего 27% загрязнения атмосферы. Первое место занимает транспорт.

А Бишкекская ТЭЦ, которая сжигает более миллиона тонн угля за сезон, стоит на третьем месте в городском рейтинге «самых загрязняющих факторов».

Вносит свой вклад и близость огромной свалки площадью 85 гектаров. На ней часто вспыхивают пожары.

Эксперты говорят, что решить проблему за раз не получится. Нужен комплексный подход.

Власти обещают уменьшить зависимость от угля и больше переключаться на альтернативные источники энергии.

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