Протестировать всех: в Гонконге готовятся к обязательной проверке на COVID

В Гонконге пустеют полки супермаркетов. Люди запасаются продуктами, поскольку власти автономного региона КНР объявили, что планируется массовое тестирование на COVID-19. А ещё ходят слухи, что здесь вводят общегородской локдаун.

Власти призывают людей к спокойствию. Однако, зная какими методами поддерживается карантин на материковом Китае, люди не хотят рисковать. Особенно учитывая, что здесь всё большее влияние оказывает китайская компартия.

Ранее из материка поступали сообщения, что целые кварталы в Китае закрывали, людям не разрешали выходить даже за продуктами и лекарствами.

Гонконгские СМИ сообщают, что обязательное тестирование на COVID начинается с 17 марта. Теперь местные жители переживают, что их будут отправлять в обязательную изоляцию или разделять семьи, если у кого-то выявят коронавирус. В Китае такая практика тоже распространена.

[жительница Гонконга]:

«В Гонконге не должно быть локдаунов, потому что здесь много бедных людей, которым не хватает еды. Если бы власти могли организовать раздачу еды, это могло бы сработать. Но если они не смогут этого сделать, многие будут голодать».

Городские чиновники планируют протестировать всё население острова три раза за девять дней. Для этого им придётся сделать примерно 22 миллиона 200 тысяч тестов. В этот период, как советуют чиновники, людям лучше сидеть по домам.

[жительница Гонконга]:

«Такой хаос. Власти постоянно поступают неправильно. Я не жалуюсь, но власти действительно должны сосредоточиться на работе по борьбе с пандемией. Все очень переживают, все в панике».

Исключения сделают только для тех, кто захочет купить продуктов или сходить в больницу. Также выходить смогут работники критически важных служб.

При этом власти ранее говорили, что общегородской локдаун вводить не планируют.

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