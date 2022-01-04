Новорождённый ламантин пополнил зоопарк в Нидерландах

Новорождённого ламантина приветствуют в зоопарке в нидерландском городе Арнем. В дикой природе этот вид встречается вдоль..

Новорождённого ламантина приветствуют в зоопарке в нидерландском городе Арнем. В дикой природе этот вид встречается вдоль атлантического побережья Америки, поэтому называется американским.

Этот телёнок – второй детёныш у самки. Так что она уже опытная мама, и роды прошли хорошо.

[Бас Люккенар, пресс-секретарь зоопарка]:

«Детёныш довольно крупный. Он выглядит очень здоровым, поскольку почти сразу всплыл на поверхность подышать».

Малыш питается материнским молоком. В три недели сможет дополнить рацион растительной пищей. Мама и детёныш держатся вместе. Иногда к ним подплывает папа.

[Бас Люккенар, пресс-секретарь зоопарка]:

«Отец не участвует в воспитании телёнка. Но эти животные очень дружелюбные, у них нет агрессии, поэтому они хорошо переносят друг друга. Так что вполне нормально, что самец проявляет интерес к самке и немного интересуется детёнышем. Это просто любопытство».

Ветеринары пока не осматривали малыша, чтобы не тревожить семейство. Когда в зоопарке узнают пол детёныша, выберут ему имя.

Американские ламантины – исчезающий вид. В природе естественных врагов у них нет, но им угрожает деятельность людей, связанная с рыболовством.

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