В Казахстане не утихают протесты, вспыхнувшие из-за роста цен на топливо

Слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Так казахстанская полиция разгоняет протестующих в Алматы, которые штурмуют правительственные здания...

Слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Так казахстанская полиция разгоняет протестующих в Алматы, которые штурмуют правительственные здания. Ожесточённые протесты не прекращаются в Казахстане со 2 января.

Недовольство людей вызвало внезапное повышение цены на топливо. Сжиженный газ подорожал в два раза – с 60 до 120 тенге за литр. Это 20 рублей. Но протестующие выдвигают не только экономические требования, но и политические. Они выступили за отставку правительства и уход из политики экс-президента Нурсултана Назарбаева, которому 81 год.

Сначала протесты вспыхнули в нефтедобывающем городе Жанаозене и вскоре перекинулись на другие крупные города в разных регионах страны. Во время выступлений начались перебои с интернетом и перестали работать мессенджеры.

4 января власти пообещали снизить цены на газ до 50 тенге. Однако протесты и беспорядки не утихают.

[Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана]:

«Власть не падёт. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог».

Президент страны на две недели ввёл чрезвычайное положение в Алматы и в Мангистауской области. Сейчас там с 11 вечера до 7 утра действует комендантский час, запрещены любые мероприятия, ограничена свобода передвижения, запрещена продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. У жителей временно изымут оружие. Кроме того, у людей будут проверять документы, досматривать их вещи и машины, а также – проводить личный досмотр.

Глава республики обвиняет в создании протестной ситуации правительство, в частности Министерство энергетики. Премьер страны уже подал в отставку. Это означает, что Кабинет министров утрачивает полномочия.

Между тем президент страны распорядился на полгода ввести государственное регулирование цен на газ и бензин. Кроме того, он планирует регулировать цены на некоторые основные продукты питания.

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