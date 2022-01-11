Сицилия вернула Греции мраморные барельефы Парфенона

Новый фрагмент знаменитых мраморов Парфенона вернулся в Грецию. Его передал один из сицилийских музеев. Скульптуры забрали..

[Николаос Стамполидис, директор Музея Акрополя]:

«Потрясающе, что наши сицилийские и итальянские друзья решили вернуть это туда, где оно было рождено».

Новый фрагмент знаменитых мраморов Парфенона вернулся в Грецию. Его передал один из сицилийских музеев. Скульптуры забрали из античного храма ещё около 200 лет назад.

Но это не последний кусочек пазла. Десятилетия Греция добивается того, чтобы подобный фрагмент вернул и Британский музей. Его вывез граф Элгин в 1816 году. Лондон не соглашается на реституцию, поскольку вывоз ценностей одобрили власти Османской империи, которые в то время контролировали территорию Греции.

[Катерина Греко, директор Музея Антонино Салинаса]:

«Мы, Сицилия, хотим вернуть фрагмент Парфенона Греции. Мы ничего не пытаемся сказать другим музеям, просто надеемся, что этот первый шаг Сицилии вдохновит их на подобные поступки».

Мраморы – это барельефы, которые когда-то украшали Парфенон. На них изображён бой греков с кентаврами.

Премьер-министр Греции надеется, что решение Сицилии вдохновит и британскую сторону. Он планирует поднять этот вопрос во время встречи с коллегой с Туманного альбиона.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Это открывает путь и для переговоров между греческим правительством и Британским музеем о том, чтобы найти взаимовыгодное решение».

Впрочем, Сицилия пока тоже полностью не вернула свою часть барельефа. По договору она одолжила его на четыре года с возможностью продления срока. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы передача стала окончательной.

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