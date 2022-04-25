Жирафёнок Бенито дебютировал в зоопарке в Чили

Впервые видит траву, солнце и людей. Жирафёнок Бенито дебютирует в зоопарке города Буин в Чили. Сейчас..

Впервые видит траву, солнце и людей. Жирафёнок Бенито дебютирует в зоопарке города Буин в Чили. Сейчас к нему приковано всё внимание гостей, особенно юных.

[гость зоопарка]:

«На Бенито весело смотреть. Надеюсь, он будет долго жить. И хотя он большой, но пока ещё ребёнок. Приятно видеть его рядом с сестрой и всей его семьёй». [гостья зоопарка]:

«Мне очень нравится смотреть на жирафов. Они милые и красивые. Мы не зря к ним приехали».

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Бенито родился чуть больше месяца назад. До этого дня жил с мамой Преторией в закрытом вольере. Теперь познакомился со своей сестрой Гемой и их общим папой Крюггером.

Жирафы обитают в африканских саваннах. Самые крупные популяции встречаются в заповедниках. Этим животным вымирание пока не угрожает, но они уже считаются редкими. В дикой природе осталось не более 150 тысяч жирафов.

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