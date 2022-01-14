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Историю Рио-де-Жанейро уместили в цифровую карту

Историю Рио-де-Жанейро уместили в цифровую карту

Посмотреть на открытие статуи Христа-Искупителя или мысленно побродить по мощёным улицам Рио-де-Жанейро. Теперь это доступно любому..

Дата загрузки: 2022-01-14

Историю Рио-де-Жанейро уместили в цифровую карту
Посмотреть на открытие статуи Христа-Искупителя или мысленно побродить по мощёным улицам Рио-де-Жанейро. Теперь это доступно любому пользователю Интернета.

В Сети разместили цифровую карту второго по величине города Бразилии. Специалисты собрали в одно целое архивные фотографии, рисунки, архитектурные проекты и другие документы. По ним можно проследить, каким был Рио столетия назад, как рос и как развивалась его общественная жизнь.

[Сержиу Буржи, сотрудник Института Морейры Саллеша]:
«Думаю, крайне важно сохранить культурное наследие в цифровой форме. Мы хотим донести всё это до людей».

На цифровой карте размещены точки. При наведении курсора всплывает табличка с фотографией и названием улицы, здания или местности. Либо можно кликнуть на изображение какого-то объекта, и на карте появится место его расположения.

Рио-де-Жанейро был основан в 1565 году. Его исторический центр со старинными зданиями внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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