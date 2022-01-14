Ракета SpaceX доставила в космос 105 спутников

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX второй раз за месяц побывала в космосе. Она стартовала с..

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX второй раз за месяц побывала в космосе. Она стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США.

Через полтора часа ракета достигла солнечно-синхронной орбиты и вывела на неё 105 спутников. Они принадлежат трём десяткам операторов из 20 стран. Запуск каждого малого космического аппарата обошёлся в миллион долларов.

Спутники будут использовать для наблюдения за земными природными ресурсами, обеспечения любительской радиосвязи и других задач. Их запустили в рамках миссии Transporter-3.

Ранее в январе многоразовая ракета Falcon 9 доставила на орбиту 49 спутников глобальной системы Starlink. Проект компании SpaceX предназначен для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в тех местах, где его не было или где он был плохим либо дорогим.

Falcon 9 совершила уже десять успешных полётов в космос.

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