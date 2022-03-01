Дешёвые телефоны 5G – главный тренд Мобильного конгресса в Барселоне

В Барселоне начал работу Всемирный мобильный конгресс. Эта ежегодная технологическая выставка в прошлый раз была не..

В Барселоне начал работу Всемирный мобильный конгресс. Эта ежегодная технологическая выставка в прошлый раз была не такой масштабной из-за пандемии. В этот раз формат гибридный. То есть часть компаний подготовили только онлайн-презентации.

Главный тренд – появление телефонов 5G по более низким ценам. Много устройств привезли китайские компании. Они обещают функции, которые были недоступны при 4G.

[Туомас Лампен, представитель компании OnePlus]:

«Все постоянно пользуются цифровыми услугами, поэтому теперь мы можем быть на связи, где бы ни находились. Нам не нужно быть дома рядом с Wi-Fi, мы можем иметь отличное соединение, куда бы ни пошли».

5G продолжает движение к более низким ценовым категориям. Наблюдается резкое снижение цен на телефоны 5G с момента их первого запуска в 2019 году.

[Геррит Шнеманн, аналитик Omdia]:

«Это явный толчок со стороны отрасли, по крайней мере, со стороны производителей мобильных телефонов и поставщиков чипов. Они пытаются как можно быстрее продвигать 5G в максимально возможное количество ценовых категорий».

Несмотря на огромное присутствие китайских фирм, аналитики считают, что у западных производителей тоже появился шанс, поскольку китайская фирма Huawei лишилась доли на мировом рынке. Но этот шанс небольшой.

[Бен Вуд, аналитик CCS Insight]:

«Мы наблюдаем огромный натиск со стороны крупных китайских производителей, таких как Honor, Realme, Xiaomi, Oppo, которые стремятся занять ту пустоту, которую оставила Huawei. Проблема для них потенциально заключается в том, что это недостаточно большой рынок».

Выставка омрачена глобальной неопределенностью в связи с нехваткой полупроводников. Так, мировые продажи смартфонов в третьем квартале прошлого года упали почти на 7% из-за нехватки компонентов и нарушения производственных графиков.

Нехватка компьютерных процессоров также привела к задержке выпуска новых автомобилей, смартфонов, игровых консолей, ноутбуков и других некогда широко доступных современных удобств, которые за последний год стали дефицитом.

Ожидается, что выставку посетит до 60 000 человек. Она будет проходить четыре дня до 3 марта.

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