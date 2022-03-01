В Рио-де-Жанейро кипит работа перед карнавалом

В карнавальных мастерских в Рио-де-Жанейро кипит работа, а танцоры без устали репетируют. В этом году знаменитый..

[Дезири Алвис, танцовщица]:

«Всё это время, проведённое без карнавала, нам было грустно. Мы очень по нему скучали». [Жуан Магальянш, учитель танцев]:

«Для жителей Рио-де-Жанейро это победа. Большинство из нас раз в году получают работу благодаря карнавалу, поэтому мы очень ждём этого события. Оно для нас не просто развлечение или какое-то веселье».

В карнавальных мастерских в Рио-де-Жанейро кипит работа, а танцоры без устали репетируют. В этом году знаменитый бразильский праздник отложили на два месяца. Но главное – школы самбы снова будут выступать. В прошлом году карнавал отменили из-за пандемии.

На «Самбодроме» обычно выступает 24 школы самбы. Половина из них – элитные. Эти школы наиболее обеспечены деньгами. Каждая нанимает до 500 рабочих для подготовки к карнавалу. Это художники, дизайнеры, швеи и плотники. Остальные школы также нанимают помощников, но не так много.

Карнавал даёт работу тысячам жителей бразильских трущоб. Подготовка к празднику обычно длится весь год, но из-за пандемии всё изменилось.

[Марта, работница мастерской]:

«Это был год ожидания. Нам пришлось осваивать новые профессии, чтобы выжить». [Адсон, слесарь]:

«Пандемия оставила нас без работы. Жизнь изменилась. Мы искали новые способы зарабатывать».

Мэр Рио-де-Жанейро считает, что карнавал имеет международное значение. У многих Бразилия ассоциируется с этим ярким праздником. До пандемии его посещали миллионы туристов. Карнавал приносил до миллиарда долларов США.

[Нильс Фран, учительница танцев]:

«Крупнейший в мире праздник под открытым небом приносит много пользы и большую выгоду нашему городу. Он даёт много рабочих мест людям разных профессий, которым этот доход позволяет прожить. Мы возвращаемся. Пусть этот карнавал будет самым грандиозным».

Карнавальные празднества должны начаться 21 апреля. Обычно они длятся пять дней.

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