В колумбийском городке люди прячутся от ядовитой пены

На гигантскую ванну с пеной стала похожа река Бальсильяс недалеко от Боготы – столицы Колумбии. Только..
Дата загрузки: 2022-04-28
Пена образуется из-за отходов, сброшенных в реку производителем моющих средств. При этом её разносит ветром по всему городку. В такие дни люди стараются реже выходить на улицу. В магазинах почти нет покупателей. Жизнь на время замирает.
Люди жалуются, что из-за пены у них ухудшается здоровье.
[жительница Москеры]:
«Мне приходится пользоваться ингалятором, потому что у меня уже больные лёгкие».
Местные жители говорят, что пена наносит и материальный ущерб. Из-за неё ржавеет металл, на который она попадает.
Подобное явление часто видят на индийской реке Джамна в районе Нью-Дели. Там реку загрязняют текстильные фабрики. Они сбрасывают неочищенную воду после окраски тканей.
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