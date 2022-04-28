На гигантскую ванну с пеной стала похожа река Бальсильяс недалеко от Боготы – столицы Колумбии. Только..

В колумбийском городке люди прячутся от ядовитой пены

На гигантскую ванну с пеной стала похожа река Бальсильяс недалеко от Боготы – столицы Колумбии. Только в городке Москера никто этому не радуется: пена – токсичная. Такое здесь видят часто.

Пена образуется из-за отходов, сброшенных в реку производителем моющих средств. При этом её разносит ветром по всему городку. В такие дни люди стараются реже выходить на улицу. В магазинах почти нет покупателей. Жизнь на время замирает.

Люди жалуются, что из-за пены у них ухудшается здоровье.

[жительница Москеры]:

«Мне приходится пользоваться ингалятором, потому что у меня уже больные лёгкие».

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Местные жители говорят, что пена наносит и материальный ущерб. Из-за неё ржавеет металл, на который она попадает.

Подобное явление часто видят на индийской реке Джамна в районе Нью-Дели. Там реку загрязняют текстильные фабрики. Они сбрасывают неочищенную воду после окраски тканей.

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