Как ДНК бивней поможет остановить истребление африканского слона

Сети поставок слоновой кости пытаются отследить с помощью ДНК. Учёные из Университета Вашингтона проверили более 110..

Сети поставок слоновой кости пытаются отследить с помощью ДНК. Учёные из Университета Вашингтона проверили более 110 тонн бивней, которые изъяли с 2002 по 2019 годы. Выяснилось, что они поступили из 12 африканских стран.

Исследователи говорят, что это поможет выйти на след международных криминальных группировок.

[Сэмюэл Вессер, главный автор исследования]:«Мы смогли показать, что отдельные транснациональные организации несут ответственность за большое количество поставок и тесно связаны друг с другом».

Большинство бивней перевозят крупными партиями до 10 тонн. Их прячут в грузовых контейнерах среди других товаров.

ДНК-тестирование уже помогло найти два бивня одного слона. Они были в разных партиях. Чаще выявляют бивни слонов из одного стада. Это позволило определить географическое место браконьерства, а также связать изъятые партии с транснациональными преступными организациями.

Исследователи говорят, что больше всего слоновой кости сейчас вывозят из Уганды через порт Момбасы. Также нередко используют порты Кении и Нигерии.

А до 2016 года бивни везли в основном из северного Мозамбика через Танзанию на юг Кении. Затем значительно увеличилось количество слоновой кости, добытой в заповеднике Каванго-Замбези, который находится на территориях Ботсваны, Намибии, Замбии и Анголы.

В этом районе обитает 230 тысяч из оставшихся 400 тысяч африканских слонов.

Международный запрет на торговлю слоновой костью утвердили в 1989 году. Однако незаконный оборот продолжается. Причем самый высокий спрос наблюдается в Азии.

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