Кенийские хищные птицы погибают на новых электропроводах

Этому канюку-авгуру из семейства ястребиных прикрепляют новый протез. Работник центра реабилитации Саймон говорит, что хищная птица..

Этому канюку-авгуру из семейства ястребиных прикрепляют новый протез. Работник центра реабилитации Саймон говорит, что хищная птица пострадала от удара током.

И этот случай не уникальный. Исследование показало, что за последние 40 лет популяция этого вида в Кении сократилась на 90%.

Зоозащитники говорят, что главные убийцы птиц – именно электрические провода.

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[Саймон Томсетт, работник реабилитационного центра]:

«Я и многие мои коллеги считаем, что удары электрическим током – возможно, главная причина смертности ряда хищных птиц. Если это не остановить, то они могут просто исчезнуть».

Экологи говорят, что проблема обострилась по мере того, как Кения модернизировала свою электросеть.

Деревянные столбы заменили железобетонными. А они лучше проводят ток, если соединения плохо изолированы.

В центре говорят, что провода нужно отделять резиновыми изоляторами. Также можно использовать устройства отпугивания птиц. Такие уже установили в некоторых регионах Южной Африки. Эксперты говорят, что они сокращают столкновения на 90%.

[Лоренс Леунер, зоозащитник]:«К сожалению, сейчас мы видим, что развитие происходит быстрыми темпами. При этом мало делается, чтобы исправить ситуацию».

Статистика показывает, что за 40 лет популяция кенийского стервятника сократилась почти на 90%, а длиннохохлого орла – на 94.

Между тем, государственная энергетическая компания Кении ситуацию пока никак не комментирует.

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