Когда паэлья может оказаться не настоящей

Испанская паэлья, возможно, даже известнее, чем храм Святого Семейства в Барселоне. Её готовят почти во всех..

Испанская паэлья, возможно, даже известнее, чем храм Святого Семейства в Барселоне. Её готовят почти во всех ресторанах Испании. И у многих она ассоциируется с морепродуктами. Но что же такое настоящая паэлья?

Считается, что впервые это блюдо начали готовить в Валенсии в эпоху правления мавров. Благодаря захватчикам там начали выращивать рис и шафран. Эти ингредиенты в паэлье обязательны. Существуют сотни разных рецептов этого блюда.

В этом ресторане подают лучшую валенсийскую паэлью в Барселоне. Шеф-повар готовит её так же, как это делали пять поколений его предков.

На разогретой сковороде – паэльере – обжаривает в оливковом масле курицу и крольчатину. Потом добавляет стручковую и белую фасоль, затем – помидоры, шафран и паприку, а после – заливает водой. Когда всё закипит, повар кладёт круглозёрный рис. И никаких морепродуктов или колбасы.

[Хорди Маскарель, шеф-повар]:

«Чтобы назвать это настоящей валенсийской паэльей, надо использовать традиционные ингредиенты. Если блюдо называют паэльей из морепродуктов или как-то ещё, то хотя бы поясняют (что она не настоящая)».

В Барселоне традиционную паэлью, как правило, подают в ресторанах вдалеке от туристических маршрутов. Приходят в них местные жители.

[жительница Барселоны]:

«Иногда я обедаю вне дома и хочу настоящей паэльи – такой, как я ем по воскресеньям дома с семьёй или друзьями. Но приходишь в ресторан, а там её готовят с креветками, мидиями или чем-нибудь ещё. Это не валенсийская паэлья».

В октябре прошлого года власти Валенсии присвоили паэлье статус культурного наследия провинции.

[жительница Барселоны]:

«Это хорошая новость. А иначе в блюдо добавили бы и колбасу. Но это будет не паэлья. Бывает либо рис с разными ингредиентами, либо паэлья».

Новый статус паэльи не означает, что теперь этим названием не смогут пользоваться те, кто готовит её с морепродуктами. Просто валенсийцы хотят, чтобы люди узнали об их настоящих кулинарных традициях.

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