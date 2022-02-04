Ресторан предлагает 1000 долларов за быстрое поедание огромной лепёшки

Ресторатор Сридхар Кумар из Нью-Дели печёт лепёшку для гигантской досы. Так в Южной Индии называют скрученный..

Ресторатор Сридхар Кумар из Нью-Дели печёт лепёшку для гигантской досы. Так в Южной Индии называют скрученный хрустящий блинчик из рисовой муки. Обычно их делают небольшими, но длина этой досы – три метра. Её испекли для конкурса.

Владелец ресторана обещает заплатить 71 тысячу рупий или 950 долларов тому, кто съест блюдо за 40 минут.

[Сридхар Кумар, владелец ресторана]:

«Мы печём небольшие досы, но я решил приготовить гигантскую и бросить вызов клиентам, предложив её съесть».

Владелец ресторана придумал такое состязание, чтобы привлечь больше клиентов в своё заведение.

Задание не из лёгких, поскольку доса – это только гарнир к другим блюдам. Её подают с чечевицей, бобами, жареным цыплёнком, маринованными овощами и различными соусами.

[Суриндер Гупта, участник конкурса]:

«Я думал, что смогу съесть досу, но у меня не получилось, и я проиграл».

В конкурсе уже поучаствовали больше 25 человек. За 40 минут досу никто не осилил.

Короткая ссылка на эту страницу: