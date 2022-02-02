Кто быстрее: кролик и человек посостязались в поедании салата

Человек против кролика. В США выясняют, кто съест больше нарезанных листьев салата. Время пошло, но соперники..
Дата загрузки: 2022-02-02
Человек против кролика. В США выясняют, кто съест больше нарезанных листьев салата. Время пошло, но соперники реагируют по-разному. Райна сразу берётся за дело, пренебрегая столовыми приборами. А гигантский кролик по кличке Хани упорно отворачивается от листьев, словно смущается.
Девушка за 10 минут съела полтора килограмма салата. Чтобы легче было жевать, запивала горячей водой. Райна – любительница таких соревнований, и опыт у неё большой.
[Райна Хуан, победительница соревнований]:
«Это было больше похоже на вызов самой себе. Когда я участвую в соревнованиях, обычно не особо обращаю внимание на то, что делают соперники. Думаю, для меня лучше всего – это увидеть, на что способна я сама».
А кролик так и не съел ни листика. На подмогу ему принесли собрата, но и тот есть отказался.
[Луис Мосес, владелец кролика]:
«Кролики – это не газонокосилки. Они не похожи на собак, которые едят когда угодно».
Многие зрители были уверены в победе кролика. Результатом удивлены, но не разочарованы. Состязание им всё равно понравилось.
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