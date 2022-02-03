Гигантский айсберг не даёт учёным подобраться к леднику Судного дня

Так называемый ледник Судного дня в Антарктиде не даёт учёным понять, насколько он угрожает климату на..

Так называемый ледник Судного дня в Антарктиде не даёт учёным понять, насколько он угрожает климату на планете. От него откололся огромный айсберг, из-за которого исследовательское судно не может подойти ближе, чтобы оценить, насколько быстро разрушается его край.

Ледник Туэйтса просто огромный и при этом очень быстро распадается на части. Учёные обеспокоены тем, что, если процесс ускорится, уровень мирового океана поднимется быстрее.

Айсберг, который преградил путь учёным, откололся ещё 20 лет назад. Его размеры составляют 70 на 44 километра.

[Дэвид Холланд, исследователь]:

«Шельфовый ледник почти полностью разрушен. Вокруг него в воде много льда. Это огромная территория, которую мы не можем преодолеть. Думаю, он исчезнет в течение нескольких лет или десятилетий. На счёт льда в глубине – неизвестно. Он может обрушиться в океан. Но раньше такого никогда не происходило».

Учёные со всего мира участвуют в многолетней международной программе стоимостью 50 миллионов долларов. Она направлена на изучение ледника Судного дня с океана и суши в короткий период времени, когда продолжается антарктическое лето.

В других районах ледники тоже тают. Например, в Гренландии. Но там это происходит из-за потепления воздуха. А в районе Туэйтса и соседних ледников дела обстоят серьёзнее. Их плавит более тёплая вода снизу. В итоге процесс идёт быстрее.

[Дэвид Холланд, исследователь]:

«Минус два – это температура замерзания океана зимой, когда на нём растёт слой морского льда. Здесь под нами вода на два-три градуса теплее».

Полное разрушение всего ледника может занять сотни или даже тысячи лет, но его край распадётся гораздо раньше. В случае, если он полностью разрушится, уровень мирового океана может подняться на 65 сантиметров.

Впрочем, компьютерное моделирование показывает, что это может случиться не раньше, чем через 200 лет.

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