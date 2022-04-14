Они называют себя тасманийскими русалками: необычный дайвинг-клуб в Австралии

Они называют себя тасманскими русалками. И их любовь к воде так же велика, как и у..
Дата загрузки: 2022-04-14
[Джейн Ракерт, основательница клуба русалок]:
«Я основала клуб русалок примерно в 2017 году, когда почувствовала, что в индустрии слишком много мужчин».
В этот клуб дайвинга приходят в основном женщины. Но мужчин тоже принимают. Погружения проводят регулярно.
[Джейн Ракерт, основательница клуба русалок]:
«Это небольшое сообщество, где можно поговорить о проблемах, заняться дайвингом».
[Боди Хупер, участница клуба]:
«Получаешь большую поддержку и чувствуешь себя увереннее И это помогает открыть новые возможности. Это как попасть в совершенно другой мир».
Группа русалок нередко путешествует по острову Тасмания. Но в основном базируется в Хобарте.[Дженни Смит, участница клуба]:
«Приятно прийти сюда после работы, особенно в летние месяцы».
Перед погружением – традиционный осмотр оборудования и повторение правил безопасности. Потом – захватывающий подводный мир. Ну а после – самое время вспомнить весёлые истории. Благо, за время существования клуба их накопилось много.
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