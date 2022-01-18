Военные корабли везут гумпомощь в Тонгу

Военный корабль Новой Зеландии отправляется в Тонгу. На нём – питьевая вода и другие товары первой..

Военный корабль Новой Зеландии отправляется в Тонгу. На нём – питьевая вода и другие товары первой необходимости. Жителям тихоокеанского островного королевства они сейчас очень нужны.

После извержения подводного вулкана, которое произошло в субботу, связь с Тонгой очень ограниченна. Австралия и Новая Зеландия также отправили военные самолёты, чтобы оценить ущерб с воздуха. На этом снимке видно, что обычно яркий островной пейзаж теперь больше похож на поверхность луны. Всё покрыто толстым слоем вулканического пепла.

Сообщается, что ущерб значительный. По информации Красного Креста, в помощи могут нуждаться до 80 тысяч человек.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай также спровоцировал цунами. На побережье Тонги волны были высотой около 80 сантиметров. Согласно первичной информации, на главном острове архипелага масштабных жертв нет, но известно, по меньшей мере, об одном погибшем. Это британка, которая держала там приют для собак.

[Ник Элейни, брат погибшей]:

«Сегодня нашей семье сообщили, что нашли тело моей сестры Анжелы. Ей было 50 лет, и она жила в Тонге с тех пор, как вышла замуж».

Ещё, по меньшей мере, два человека пропали без вести в столице Тонги городе Нукуалофа. Вулкан находится от него примерно в 65 километрах.

Цунами также вызвало небольшой ущерб в других странах – от Новой Зеландии до США. В Перу утонули два человека. Там также произошёл серьёзный разлив нефти, в котором обвиняют высокие волны после извержения.

Этот вулкан извергался периодически последние несколько десятков лет. Однако субботнее извержение было самым сильным. По предварительным данным, оно могло быть сильнейшим за последние 30 лет после извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах.

Учёные пытаются следить за активностью Хунга-Тонга-Хунга-Хаапая. Делать это теперь сложнее, поскольку извержение разрушило кратер, скрыв его под водой, и теперь вулкан не видно со спутников.

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