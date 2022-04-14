Мужчина рассказал, как тюлень помог ему выжить в океане

Скотт Томпсон отправился поплавать на моторной лодке в водах пролива Санта-Барбара. Когда мужчина стоял на краю лодки, поднялся ветер. В борт ударила большая волна. Он не удержал равновесие и упал в воду.

Лодку стало относить течением, Скотт пытался доплыть до неё, но она быстро удалялась. Когда он понял, что не сможет догнать судно, у него началась паника. Берег был в 12 километрах от него. Но Скотт взял себя в руки и решил плыть к нефтяной платформе.

Мужчина рассказал, что когда на него накатывал страх, вспоминал близких людей. Это придавало сил. Вдруг Скотт услышал сильный всплеск, и рядом показалась голова тюленя. «Я никогда в жизни не был так рад, увидев живое существо!» Я подумал: «Боже мой! Здесь, рядом со мной, есть что-то живое», – вспоминает Скотт. Тюлень плавал рядом и смотрел на Скотта. Тюлень дважды подталкивал мужчину, когда тот переставал грести, чтобы оглядеться и понять, куда плыть дальше.

Когда тюлень скрылся под водой, Скотт плыл уже четыре часа. Стемнело, и пловец стал уставать. Проплыв ещё около часа, он увидел свет и услышал шум двигателя. Люди на платформе его заметили и оказали ему помощь. Скотта рвало солёной водой. Береговая охрана отвезла его в больницу. Но на следующий день мужчину выписали, все анализы были в норме. Вскоре нашли моторную лодку. На ней были незначительные повреждения.

Сейчас Скотт со своей семьёй и счастлив, что остался жив!