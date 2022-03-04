С помощью верёвки и шаткой конструкции индонезийка Тини поднимает вверх ведро с бананами. Тут же к..

Индонезийка восемь лет ходит в джунгли и кормит гиббонов

С помощью верёвки и шаткой конструкции индонезийка Тини поднимает вверх ведро с бананами. Тут же к нему спускается серебристый гиббон. Такой ритуал здесь происходит уже восемь лет.

Женщина на свои деньги подкармливает редких обезьян, чтобы помочь им выжить.

[Тини Касмавати, жительница Явы]:

«Для меня большая честь заботиться о них. Не так много людей хотят или могут это делать».

В 2014 году Тини познакомилась со студенткой из Нидерландов. Та приехала на остров Ява изучать гиббонов. Благодаря ей индонезийка узнала, что на её родине эти животные исчезают. Их осталось не больше 4000.

С тех пор женщина каждый день кормит шесть серебристых гиббонов.

[Будихарто, зоозащитник]:

«В этих джунглях осталось только одно место площадью в три гектара, где обитают гиббоны. Там мало еды, и они ходили промышлять в деревню. Потом Тини взялась их кормить. Это очень важно».

Сначала индонезийке помогали сестра и дядя. Но сейчас они умерли, а сама женщина почти ослепла. Впрочем, Тини продолжает приходить к своим подопечным.

[Тини Касмавати, жительница Явы]:

«Каждый раз, когда мне грустно, я прихожу сюда и беседую с ними. Наверное, они меня не понимают. А может быть, и понимают, просто ответить не могут».

Тини мечтает выкупить землю, где обитают её подопечные. Так она надеется защитить их от браконьеров или вырубки леса.

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