Норвежский круизный лайнер с тысячами пассажиров на борту наконец-то сняли с мели у берегов Доминиканской Республики...

Норвежское судно с 5000 человек на борту сняли с мели в Атлантике

Норвежский круизный лайнер с тысячами пассажиров на борту наконец-то сняли с мели у берегов Доминиканской Республики. На мель лайнер сел накануне, когда при выходе из порта его развернул порыв ветра.

[Уаскар де Хесус Гарсия, сотрудник администрации Пуэрто-Платы]:

«В Пуэрто-Плата был довольно сильный ветер. Судно шло с низкой скоростью, поэтому его потянуло течением».

На борту находится 1600 членов экипажа и более 3200 пассажиров. Во время инцидента никто не пострадал. На корабле всё продолжило работать в штатном режиме.

После нескольких попыток лайнер сняли с мели с помощью двух буксиров. Теперь его тщательно осмотрят в порту, чтобы убедиться в отсутствии пробоин и поломок и оценить возможный ущерб. На время осмотра пассажирам разрешили сойти на берег.

Норвежское судно зашло в Пуэрто-Плату в рамках семидневного круиза по Карибскому морю. Он начался 12 марта, когда лайнер вышел из порта Канаверал в штате Флорида. После осмотра он отправится дальше и побывает на Британских Виргинских островах и на Багамах.

Круизный лайнер водоизмещением 165 тысяч тонн рассчитан на 4200 пассажиров и 1700 членов экипажа. Он принадлежит норвежской компании, которая контролирует примерно 8% международного рынка круизов.

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