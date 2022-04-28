Корабль Crew Dragon доставил на МКС новый экипаж

Всего за 16 часов корабль Crew Dragon доставил новый экипаж на МКС. Это один из самых..
Дата загрузки: 2022-04-28
В составе экипажа – командир корабля Челл Линдгрен, а также – Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и Саманта Кристофоретти. Кристофоретти – третья женщина-астронавт ЕКА и первая итальянка, полетевшая в космос. А Джессика Уоткинс – первая чернокожая женщина на МКС.
Для Линдгрена и Кристофоретти – это уже второй полёт в космос. Уоткинс и Хайнс полетели на МКС впервые.
Астронавтов встречают коллеги из НАСА Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и немецкий космонавт Матиас Маурер. Планируется, что через неделю они вернутся на Землю.
Новый экипаж пробудет на орбитальной станции полгода. За это время астронавты проведут 200 экспериментов в области науки, медицины, ботаники, компьютерного программного обеспечения и технологий беспроводной связи.
На МКС также находится российский экипаж. В него входят Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
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