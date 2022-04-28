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Корабль Crew Dragon доставил на МКС новый экипаж

Корабль Crew Dragon доставил на МКС новый экипаж

Всего за 16 часов корабль Crew Dragon доставил новый экипаж на МКС. Это один из самых..

Дата загрузки: 2022-04-28

Корабль Crew Dragon доставил на МКС новый экипаж
Всего за 16 часов корабль Crew Dragon доставил новый экипаж на МКС. Это один из самых быстрых полётов, организованных американской компанией SpaceX. Капсула пристыковалась в штатном режиме. На борт станции переходят три астронавта НАСА и астронавт Европейского космического агентства.

В составе экипажа – командир корабля Челл Линдгрен, а также – Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и Саманта Кристофоретти. Кристофоретти – третья женщина-астронавт ЕКА и первая итальянка, полетевшая в космос. А Джессика Уоткинс – первая чернокожая женщина на МКС.

Для Линдгрена и Кристофоретти – это уже второй полёт в космос. Уоткинс и Хайнс полетели на МКС впервые.

Астронавтов встречают коллеги из НАСА Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и немецкий космонавт Матиас Маурер. Планируется, что через неделю они вернутся на Землю.

Новый экипаж пробудет на орбитальной станции полгода. За это время астронавты проведут 200 экспериментов в области науки, медицины, ботаники, компьютерного программного обеспечения и технологий беспроводной связи.

На МКС также находится российский экипаж. В него входят Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
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