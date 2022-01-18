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При крушении вертолёта выжили все

При крушении вертолёта выжили все
Скриншот TheBL/Youtube
При крушении вертолёта выжили все

11 января в пригородном районе Филадельфии вертолёт медицинской службы упал на землю, развалившись на две части.

Вертолёт чудом избежал столкновения с паутиной электрических проводов и зданиями. На борту находились два пилота, два члена экипажа и младенец. Никто не получил травм, опасных для жизни. Младенца отвезли в больницу и связались с родственниками.

Очевидец происшествия Джеррелл Сондерс рассказал, что после того как вертолёт упал, из него повалил дым и начали выпрыгивать люди. Джеррелл добавил, что эту историю он будет рассказывать своим внукам.

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