При крушении вертолёта выжили все

11 января в пригородном районе Филадельфии вертолёт медицинской службы упал на землю, развалившись на две части.

Вертолёт чудом избежал столкновения с паутиной электрических проводов и зданиями. На борту находились два пилота, два члена экипажа и младенец. Никто не получил травм, опасных для жизни. Младенца отвезли в больницу и связались с родственниками.

An absolute miracle in Drexel Hill today. A helicopter crash, four passengers. None of them have life-threatening injuries. More info to come.

Please continue to avoid Burmont Road between State and Huey. pic.twitter.com/oxhkSsf2Cp

— Rep. Mike Zabel (@RepZabel) January 11, 2022