Парусник доставляет грузы, не вредя природе

Торговый порт – необычное место для парусника. Но и судно это тоже необычное. Оно не прогулочное..

Торговый порт – необычное место для парусника. Но и судно это тоже необычное. Оно не прогулочное и не спортивное, а грузовое. Парусник прибыл из французского порта Сен-Мало в порт Элизабет на северо-востоке США. Путь через Атлантику занял 24 дня.

[Франсуа Леноре, моряк]:

«Ветер был довольно хорошим. Но во время этого рейса он семь или восемь раз ослабевал почти до полного штиля. Мы не ожидали столько задержек. Но это океан, от нас ничего не зависит. Мы подчиняемся ветру».

Парусник разгрузится и возьмёт на борт 26 поддонов с гуманитарной помощью. После этого доставит её в Доминиканскую Республику. Там получит примерно 40 тонн другого груза. Это кофейные зёрна и масса из какао-бобов. Потом судно отправится обратно во Францию.

[Мэтью Риу, сотрудник компании Wines & Spirits]:

«Мы пересекаем Атлантику только с помощью ветра. Конечно, у нас есть небольшой двигатель. Он помогает маневрировать в порту».

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Цель таких поездок – сократить вредные выбросы в атмосферу и меньше вредить океану. Двухмачтовый парусник совершает два рейса в год. За один раз может перевозить 50 тонн груза. Стоит такое судно два миллиона евро.

[Франсуа Леноре, моряк]:

«Своим примером мы показываем, что парусник может перевозить грузы экологически чистым способом. Просто нужно больше времени на поездку».

Владельцы грузового парусника говорят, что спрос на такие перевозки растёт. Сейчас компания строит второе судно. Оно будет в два раза больше первого. Новому паруснику предстоит совершать четыре трансатлантических рейса в год.

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