Как дед, отец и внук забили мяч в лунку для гольфа с одного удара

Эта история случилась здесь, в австралийском гольф-клубе «Тасмания». В 1999 году Глен О'Киф попал в восьмую..
Дата загрузки: 2022-04-19
Сам Глен в момент удара ещё не осознал, насколько ему повезло.
[Глен О’Киф, игрок в гольф]:
«Позвонил папе, сказал: «Я попал в лунку с первого удара». Он спросил: «Какая лунка?» Я говорю восьмая. Он ответил: «Это же та самая лунка, в которую попали мы с дедушкой». Спросил, какую клюшку использовал. Я ответил: Iron-5».
[Грэм О’Киф, игрок в гольф]:
«Как только он сказал Iron-5, я сразу понял, что это та же клюшка».
Эта пятёрка раньше принадлежала Питеру О’Кифу, дедушке игрока. В 1982 году он тоже забил мяч с одного удара в восьмую лунку.
Когда Питер умер, клюшка Iron-5 перешла его сыну Грэму. Тот забил мяч с одного удара в восьмую лунку в 1992 году.
Ну а после счастливая клюшка перешла Глену.
[Грэм О’Киф, игрок в гольф]:
«Три попадания в лунку одной клюшкой тремя поколениями».
[Глен О’Киф, игрок в гольф]:
«Когда три поколения забивают в одну и ту же лунку с одного удара – это уже удивительно. А тут ещё и одной клюшкой».
Отец и сын теперь иногда приезжают к этой лунке, чтобы вспомнить былые времена. Говорят, что вряд ли какая-то ещё семья в мире сможет повторить их достижение.
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