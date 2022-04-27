В этом необычном кафе в Токио нет ни еды, ни официантов. Гости могут брать сколько угодно..

Кофе, чай и надзор: как кафе помогает победить откладывание дел на потом

В этом необычном кафе в Токио нет ни еды, ни официантов. Гости могут брать сколько угодно пакетиков с чаем или кофе и заваривать их сами. Они приходят сюда не отдыхать, а работать. Это писатели, редакторы и другие слуги пера, которые не успевают закончить задание в срок.

Эмико – блогер. Сегодня ей за три часа надо написать три статьи. Обычно её отвлекают телефонные звонки и социальные сети. Поэтому она здесь.

[Эмико Сасаки, блогер]:

«Я сделала примерно 80% работы. Хорошо, когда есть возможность сосредоточиться на статье, не отвлекаясь на посторонние дела».

Но успех в работе зависит не только от самой Эмико. Справиться с заданием ей помогает персонал кафе. При входе клиент записывает на листе бумаги, что должен сделать и в какой срок. Также надо выбрать уровень надзора – умеренный, нормальный или жёсткий.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Умеренный – это значит, что сотрудник кафе проверит, как выполнено задание, только при оплате у стойки. Причём заплатить за услуги нельзя, не сделав работу. При нормальном уровне к клиенту подходят каждый час, а при жёстком – почти постоянно кто-нибудь стоит за спиной.

В кафе оборудовано десять мест. Есть розетки и высокоскоростной Интернет. Первые полчаса работы обойдутся в доллар. Каждый следующий час стоит чуть больше двух долларов.

Обычно здесь клиенты выполняют работу в несколько раз быстрее, чем дома. Только изредка гости не справляются с заданием вовремя. В этом случае кафе закрывается немного позже.

Короткая ссылка на эту страницу: