Кениец придумал, как сделать органические удобрения ещё эффективнее

Всего один ингредиент помог кенийскому бизнесмену делать наиболее эффективные органические удобрения. При этом они в два..

Всего один ингредиент помог кенийскому бизнесмену делать наиболее эффективные органические удобрения. При этом они в два раза дешевле химического аналога.

И учёные, и фермеры уверены, что новое удобрение лучше обогащает почву и снижает её кислотность.

[Дэвид Ирунгу, фермер]:

«Я замечаю, что помидоры растут лучше, а плоды стали больше».

Образцы почвы с новым удобрением протестировали в лаборатории в Найроби. Специалисты подтверждают, что эффект хороший.

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[Ли Энн Виновицки, почвовед]:

«В почве, удобренной органикой, лучше идёт процесс агрегации. Она меньше подвержена эрозии. А сейчас, во времена неустойчивого климата или более интенсивных осадков, нам нужна почва, частицы которой хорошо склеены вместе. Так она лучше противостоит эрозии и удерживает больше влаги».

Создал новую формулу Сэмюэль Ригу. Он даже её запатентовал, но большого секрета из неё не делает. Ценный ингредиент – это рисовая шелуха.

[Сэмюэль Ригу, владелец компании]:

«Мы приехали сюда в 2013 году. И я нашёл горы сожжённой рисовой шелухи».

В последние месяцы спрос на удобрения растёт. Владельцу компании пришлось удвоить штат. Люди работают по 18 часов в день и за неделю делают до 45 тонн удобрения. Это вдвое больше, чем в феврале.

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