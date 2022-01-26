Весёлый пост женщины о леггинсах стал вирусным

Американка Кори Стилл отправилась в поход в новых фиолетовых леггинсах. Оступившись, она покатилась по склону горы.

Позже Кори поделилась отзывом о леггинсах Raypose за 14 долларов на сайте Amazon. Она разместила две фотографии себя, лежащей на скале. Женщина написала, что в восторге от того, что во время приключения леггинсы не порвались.

«Закажите их сейчас», – написала Кори в отзыве о леггинсах, поставив отметку пять звёзд. «Теперь я буду заказывать их разных цветов». «Мне было страшно встать, когда я скатилась с горы. Оказалось, мои леггинсы ни капельки не порвались, хотя я катилась по камням и цеплялась за коряги», – добавила Кори.

Одна из покупательниц поделилась отзывом в Twitter. Пользователи сети посчитали отзыв забавным и полезным. «Я очень надеюсь, что компания бесплатно обеспечит её леггинсами пожизненно. Как можно не купить, когда читаешь такое», – написал один.

«Фотография, где она лежит на камнях, – это то, что действительно продаёт эти леггинсы. Я куплю все цвета», – написал другой.

Кто-то разместил фото в таких же леггинсах, как у Кори, написав: «Дама в леггинсах, спустившаяся с горы, была права».