Как с помощью тротуара и мелков поднять настроение

Во время карантина мама и дочка из штата Техас нашли способ не только украсить тротуар, но и заставить соседей улыбнуться.

Всё началось с рыбок. Джен Риггинс вышла во двор и нарисовала на дорожке карпов кои. Её 13-летняя дочь Оливия, увидев рисунок, сказала, что тоже хочет поучаствовать.

Мама с дочкой нарисовали бабочку. Затем Оливия самостоятельно нарисовала лягушку и медузу.

Соседи выходят полюбоваться на рисунки и это радует маму с дочкой. Благодаря соцсетям и другие люди увидели их творения.

Джен и Оливия также нарисовали мультяшного героя мистера Картофельная голова. Это связано с трогательной историей. «Однажды соседка написала в Facebook, что её сыну исполняется четыре года, но отпраздновать они не смогут. Она попросила нарисовать что-нибудь для сына. Мы знали, что будет дождь, поэтому рисовали на крыльце. Пока мы рисовали, семья была в доме. Когда малыш вышел, мы смотрели на его реакцию, сидя в машине. Это бесценно!», – написала Джен.

Раньше мама с дочкой участвовали в конкурсах рисунков мелом по всему Техасу. Сейчас они много времени проводят вместе за рисованием, и Джен обучает дочку новым навыкам.

Соседи предлагали Джен деньги, но она отказалась. Тогда, чтобы отблагодарить их, они стали покупать для художниц пастель.