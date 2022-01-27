Исследование: бегемоты узнают друг друга по голосу

Эти бегемоты в заповеднике Мозамбика, похоже, активно общаются друг с другом. И это общение стало предметом..

Эти бегемоты в заповеднике Мозамбика, похоже, активно общаются друг с другом. И это общение стало предметом более детального изучения. Учёные использовали технологии распознавания голоса, чтобы лучше понять, как эти животные взаимодействуют.

Известно, что бегемоты довольно агрессивны. Хотя они живут группами, но общаются мало. Учёные выяснили, что тем не менее они хорошо знают голоса друг друга.

Отчёт, опубликованный в журнале Current Biology, подготовили биоакустики – учёные, которые изучают звуки и сигналы, издаваемые животными.

Во время исследования они воспроизводили звуки бегемотов разным группам этих животных.

Когда старший бегемот-самец слышал голос животного не из своего стада, он реагировал агрессивно, мгновенно узнавая незнакомца.

[Николя Матевон, соавтор исследования]:

«Бегемоты издают очень сильные звуки на низкой частоте, очень низкие звуки. Нужно было принести очень громкие колонки, чтобы их воспроизвести».

Исследователи говорят, что звуки животных могут много рассказать о том, как они живут и как взаимодействуют.

[Николя Матевон, соавтор исследования]:«Один или два бегемота подошли к колонке и продемонстрировали стандартное поведение. Они начали разбрасывать навоз. Это типично для бегемотов. Если звуки незнакомые, они помечают свою территорию».

При этом бегемоты не вели себя таким образом, когда учёные проигрывали звуки животных из того же стада.

Исследователи отмечают, что хоть бегемоты не находятся под угрозой исчезновения, их всё равно нужно защищать. Они теряют среду обитания. Также всё чаще случаются конфликты с человеком.

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