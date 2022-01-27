Ложный банан спасёт людей от голода?

Фермеры собирают урожай необычного растения. Это эфиопский банан, который также называют ложным. За пределами Эфиопии о..

Фермеры собирают урожай необычного растения. Это эфиопский банан, который также называют ложным. За пределами Эфиопии о нём почти ничего не знают. Но это растение – основная пища примерно для 20 миллионов человек.

Новое исследование показало, что ложный банан может стать ответом на нехватку продовольствия и голод по всему миру. Учёные говорят, что потенциально с его помощью можно прокормить более 100 миллионов человек.

[Джеймс Боррель, участник исследования]:

«Ложный банан – действительно необычное растение, которое можно высаживать в любое время года. Урожай собирать тоже в любое время года. Оно многолетнее, с каждым годом становится всё больше. Это означает, что фермеры могут использовать его в случае необходимости».

На ложном банане не растут какие-либо съедобные фрукты. Это дикий родственник привычного нам банана.

Но каждую часть этого растения можно употреблять в пищу. Например, корень и основание растирают до состояние кашицы и ферментируют для выпекания хлеба.

Ложный банан впервые обнаружили в Эфиопии около 7000 лет назад. Хотя он растёт и в других странах Восточной Африки, едят его только здесь.

Выращивают его в основном жители высокогорья.

[Джеймс Боррель, участник исследования]:

«Ограниченное распространение этого растения – настоящая загадка. Когда какой-то вид становится популярным и полезным, то он быстро распространяется по миру. Например, бананы. Они появились на юго-востоке Азии тысячи лет назад. Теперь они растут почти в любой тропической стране на Земле. Почему то же самое не произошло с ложным бананом? Это одна из загадок, которые мы пытаемся разгадать».

Исследователи надеются, что ложный банан сможет пригодиться там, где происходят климатические изменения. Поскольку урожай можно собирать круглый год, это растение можно приберечь для периодов засухи или аномальной жары.

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