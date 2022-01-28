В Албании процветает традиционное гончарное ремесло

Гончар Башким Плаку каждое утро начинает с того, что замешивает глину. Его мастерская находится в городе..
Дата загрузки: 2022-01-28
Албанец унаследовал мастерство от отца. В их семье оно передаётся из поколения в поколение.
[Башким Плаку, гончар]:
«Я горжусь тем, что это ремесло унаследовал и мой младший сын, причём пошёл дальше меня. Я в основном делаю традиционную утварь, а сын любит создавать более изящные изделия – большие блюда, чашки и другую посуду».
Всю посуду делают вручную на гончарном круге. Потом изделия сушат и обжигают.
[Башким Плаку, гончар]:
Это (ремесло) хорошо обеспечивает, ни от кого не зависишь. Оно также снимает стресс. Это антистрессовая работа. В гончарном деле много положительных сторон».
Гончар говорит, что керамика очень востребована, причём спрос растёт. Рестораны и кафе по всей Албании закупают такую посуду, поскольку многие блюда национальной кухни принято готовить в глиняных горшках.
Мэрия Тираны при необходимости поддерживает ремесленников деньгами и проводит ярмарки для продвижения их продукции.
[Кетрина Ярази, сотрудница мэрии Тираны]:
«Эти ремесленники представляют собой большую ценность. Они не только сохраняют традиции, но и работают как предприятия. Особенно выделяется Фарке, где есть четыре гончарных мастерских, и там традиции передаются из поколения в поколение».
Башким также надеется на материальную помощь. Тогда он сможет модернизировать мастерскую и нанять 20 работников.
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