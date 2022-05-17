Ненастоящие корги пройдут парадом в честь королевы

В Англии готовятся к платиновому юбилею Елизаветы II. Это дозор из двух десятков корги – любимой..

В Англии готовятся к платиновому юбилею Елизаветы II. Это дозор из двух десятков корги – любимой породы королевы.

У каждого корги – своя уникальная мордочка. Глаза, уши и язык делались для каждого в отдельности. Роднит только одинаково пушистый хвост.

[Лоу Джонс, кукольница]:

«Я работала над ними с января, искала прототипы и хотела, чтобы они двигались забавно. Ведь любимцы королевы озорные, энергичные, шаловливые».

Со 2 по 5 июня корги пройдут парадом от Букингемского дворца до Трафальгарской площади. Куклы представят регион Ковентри, известный своими шляпными фабриками, а также производством часов, велосипедов, швейных машин, ковров, лент и кружев.

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Гигантские лебеди – тоже часть программы. Они напомнят о ежегодной традиции подсчитывать лебедей на Темзе.

[Труди Рис-Марклью, дизайнер]:

«Это выглядит забавно. Как настоящая церемония, и в то же время всё выполняется с большим достоинством и отсылкой к истории. Надеюсь, у нас получится это передать».

И куда же без лошадок. Елизавета II – страстная их любительница. Лично разводит скакунов, которые выиграли более 1,5 тысяч забегов. На них с удовольствием катаются дети, внуки и правнуки королевы. В Ковентри находится и штаб-квартира «Ягуара» и «Лэндровера», что определило внешний вид лошадей.

[Труди Рис-Марклью, дизайнер]:

«Я решила использовать материалы из Мидлендса, так появились шестерёнки и колёса».

Елизавета II – самый долгоправящий монарх в истории Великобритании. На троне она 70 лет.

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