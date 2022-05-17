Кроссовки Майкла Джордана выставят на аукцион в Нью-Йорке

«Воздушный Джордан» – так прозвали знаменитого американского баскетболиста и бывшего игрока НБА. Аукционный дом Christie’s выставляет на торги в Нью-Йорке пять пар его кроссовок и коллекционную карточку с автографом.

Шесть лотов не случайность. Они символизируют достижения Майкла Джордана в то время, когда он играл за «Чикаго Буллз». Баскетболист шесть раз привёл команду к победе на чемпионатах НБА.

В числе лотов – первые кроссовки, разработанные для Джордана компанией Nike. Обувь сохранилась в идеальном состоянии. Эта пара также фигурировала в документальном мини-сериале «Последний танец». На кроссовках есть автограф баскетболиста. Их рассчитывают продать за 700 тысяч долларов.

Кроссовки под названием Air Jordan стали так популярны, что теперь это отдельный бренд.

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Автограф Джордана есть на двух из пяти пар спортивной обуви.

Ещё один ценный лот – баскетбольная карточка с фотографией Джордана на матче в 1986 году.

[Кейтлин Донован, сотрудница аукционного дома Christie’s]:

«Это первая баскетбольная карточка с Джорданом-новичком, выставленная на торги Christie’s. В глазах коллекционеров она очень ценна».

Оценочная стоимость карточки – два-три миллиона долларов.

Аукцион пройдёт с 1 по 14 июня. За все лоты рассчитывают выручить до четырёх миллионов долларов.

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