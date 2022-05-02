Любители клубных вечеринок возвращаются на Ибицу

На испанском острове Ибица снова полно туристов. После двух лет перерыва открылись знаменитые клубы и дискотеки...
Дата загрузки: 2022-05-03
На испанском острове Ибица снова полно туристов. После двух лет перерыва открылись знаменитые клубы и дискотеки. Многие приезжают сюда просто на выходные потанцевать и развлечься.
[уличный артист]:
«Я рад, что клубы открываются, и люди могут собираться и веселиться вместе. Всё меняется».
На Балеарских и Канарских островах туристическая отрасль восстанавливается быстрее, чем на других курортах Испании. Например, на Ибице и Тенерифе в пасхальные выходные было больше отдыхающих, чем в 2019 году.
Власти Испании ожидают, что во втором квартале этого года зарубежных туристов приедет в страну только на 20% меньше, чем до пандемии.
Ибица – это международный курорт в Средиземном море. Остров известен своими многочисленными клубами, где исполняют электронную музыку разных жанров. Здесь также есть исторические памятники, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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