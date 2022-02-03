Полной неожиданностью стало появление этого нового питомца для сотрудников сафари-парка в британском Уилтшире. Из сумки коалы..

Детёныш коалы неожиданно для всех родился в сафари-парке в Великобритании

Полной неожиданностью стало появление этого нового питомца для сотрудников сафари-парка в британском Уилтшире. Из сумки коалы по кличке Вайолет выбрался наружу маленький детёныш. Он родился полгода назад.

[Крис Берр, смотритель]:

«Первая коала в «Лонглите» и третья в Англии, родившаяся за долгое время. И, вероятно, это первая коала в Европе».

Сначала смотрители не подозревали, что у Вайолет родился детёныш. Их внимание было приковано к другой паре коал.

[Крис Берр, смотритель]:

«Однажды мы заметили какое-то движение в сумке Вайолет, но не поверили глазам. Подумали, может быть, это просто сокращение мышц или что-то подобное. Но через три месяца мы стали замечать, что высовывается то голова, то лапа. Нам казалось это невероятным».

В сафари-парке «Лонглит» содержат группу коал с хорошим здоровьем. Для них построили специальный вольер, где протекает ручей и растут эвкалипты. Эти животные когда-нибудь будут помогать восстанавливать популяцию своих сородичей в Австралии.

[Джон Овенс, главный смотритель]:

«Коалы очень уязвимые. В дикой природе у них много угроз: болезни, инфекции и катастрофические последствия лесных пожаров 2020 года. И с тех пор как коалы появились у нас в парке, мы помогаем исследователям продвигаться вперёд».

Смотрители не хотят тревожить маму и детёныша, поэтому пол малыша пока не известен. Маленькая коала будет зависеть от своей мамы ещё полгода и только потом станет самостоятельной.

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