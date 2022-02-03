Влюблённые поспешили пожениться 2 февраля ради красивой даты

Пожениться 2.2.22 – такую идею многие сочли удачной. В немецком Кёльне в этот день сыграли свадьбу..

Пожениться 2.2.22 – такую идею многие сочли удачной. В немецком Кёльне в этот день сыграли свадьбу 26 пар.

[Сабина Лоэрс, невеста]:

«Два – моё счастливое число, и думаю, что два – это всегда хорошо».

Мужчины немного прозаичнее.

[Филлип Гей-Лебек, жених]:

«Теперь каждый год я буду запросто вспоминать дату свадьбы».

2 февраля поженились почти в два раза больше пар, чем в обычные зимние дни. Бюро регистрации браков Кёльна пришлось открыть дополнительный зал.

[Мартина Кёстлер, сотрудница Бюро регистрации браков]:

«Мы в бюро постарались сделать всё, чтобы наши молодожёны были довольны. По меньшей мере, постарались угодить с датой свадьбы. Но счастливую семью они должны создать сами».

Кстати, молодожёны сыграли свадьбы на второй день после того, как наступил год Голубого водяного тигра. В китайском гороскопе этот знак символизирует храбрость, сильную волю и благородство.

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