Влюблённые поспешили пожениться 2 февраля ради красивой даты

Пожениться 2.2.22 – такую идею многие сочли удачной. В немецком Кёльне в этот день сыграли свадьбу..
Дата загрузки: 2022-02-03
Пожениться 2.2.22 – такую идею многие сочли удачной. В немецком Кёльне в этот день сыграли свадьбу 26 пар.
[Сабина Лоэрс, невеста]:
«Два – моё счастливое число, и думаю, что два – это всегда хорошо».
Мужчины немного прозаичнее.
[Филлип Гей-Лебек, жених]:
«Теперь каждый год я буду запросто вспоминать дату свадьбы».
2 февраля поженились почти в два раза больше пар, чем в обычные зимние дни. Бюро регистрации браков Кёльна пришлось открыть дополнительный зал.
[Мартина Кёстлер, сотрудница Бюро регистрации браков]:
«Мы в бюро постарались сделать всё, чтобы наши молодожёны были довольны. По меньшей мере, постарались угодить с датой свадьбы. Но счастливую семью они должны создать сами».
Кстати, молодожёны сыграли свадьбы на второй день после того, как наступил год Голубого водяного тигра. В китайском гороскопе этот знак символизирует храбрость, сильную волю и благородство.
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