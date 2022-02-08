Что такое трёхдневная диета

Если вы хотите быстро сбросить вес, то трёхдневная диета как раз подойдёт.

Меню содержит от 800 до 1 000 калорий в день. Завтрак – это обычно кофе, половина грейпфрута и кусочек тоста с небольшим количеством арахисового масла. Обед – 125 г тунца на кусочке тоста и кофе. Ужин – 90 г мяса, 300 г овощей, небольшое яблоко и 125 г ванильного мороженого.



На второй и третий день в меню добавляются варёные яйца, творог, хот-доги, бананы и крекеры, но дневная норма калорий остается неизменной.

На протяжении всей диеты можно употреблять напитки, не содержащие калорий, такие как вода, кофе, чай и диетическая газировка. Рекомендуется выпивать два литра воды в день.



Не допускается ни капли соуса или заправки. Только соль и перец. Готовить еду можно на пару или варить

Плюсы и минусы диеты

Дёшево

Легко готовить

Рассчитана на короткий срок

Возможны последствия для здоровья

Диета обойдётся дёшево, ведь вы едите мало. Продукты тоже доступные: кофе, рыба, творог и несколько видов овощей. В меню много клетчатки, которая даёт ощущение сытости. Но при таком малом количестве калорий вы вряд ли его почувствуете.

Придерживаться такого режима может быть трудно, но это рассчитано всего на три дня. Наберитесь терпения!

Не нужно увеличивать физическую активность, когда вы потребляете так мало калорий. Ограничьтесь пешими прогулками.

