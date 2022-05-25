«Драконом смерти» назвали новый вид птерозавров аргентинские учёные

Размах крыльев в девять метров и хищные повадки. Птерозавр этого вида получил название «дракон смерти». Это..

Размах крыльев в девять метров и хищные повадки. Птерозавр этого вида получил название «дракон смерти». Это самое крупное летающее позвоночное Южной Америки. Оно также одно из крупнейших в мире.

Новый вид описали аргентинские учёные. Кости птерозавра нашли в Андах, примерно в тысяче километров от Буэнос-Айреса. Этот летающий ящер жил 86 миллионов лет назад, когда горы ещё не сформировались. Учёные считают, что на том месте была равнина со множеством рек.

[Леонардо Ортис Дэвид, палеонтолог]:

«Это новый вид птерозавров. Почему? Потому что мы увидели много новых особенностей в строении костей. Таких не находили у птерозавров других видов и никогда не регистрировали».

Название вида звучит как «Танатосдракон амару». Танатос – это бог смерти в древнегреческой мифологии. Амару – чудовищный змей в поверьях инков.

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[Леонардо Ортис Дэвид, палеонтолог]:

«Мы подумали, что такое название подходит, поскольку речь идёт о гигантском летающем хищнике. Он – «дракон смерти»».

Птерозавры существовали с позднего триасового периода до конца мелового. То есть они появились примерно 200 миллионов лет назад и вымерли через 140 миллионов лет.

[Леонардо Ортис Дэвид, палеонтолог]:

«Птерозавры были самыми ранними летающими позвоночными. Птиц ещё не было, а птерозавры уже летали и охотились».

Птерозавры вымерли вместе с динозаврами 66 миллионов лет назад.

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