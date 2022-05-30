GPS-ошейники создают невидимый загон для коров

Этот высокотехнологичный ошейник для коров может вывести фермерство на новый уровень. На юге Англии стадо из..

Этот высокотехнологичный ошейник для коров может вывести фермерство на новый уровень. На юге Англии стадо из десяти коров тестирует новую разработку с GPS-чипом.

Но устройство не призвано отслеживать, куда коровы пошли. Оно помогает создавать невидимый барьер, за который животные заходить не будут.

[Сайн Фосс Будал, главный менеджер Nofence UK]:

«Корова с ошейником на этом пастбище, когда дойдёт до этой границы, услышит звук. Он предупредит животное, что оно вышло за пределы, нужно вернуться. Животное будет знать, что, если не вернётся, получит импульс электротоком».

Звук усиливается по мере приближения к границе. По наблюдениям, до электроимпульса доходит только в трёх процентах случаев.

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Ошейник имеет аккумулятор, который заряжается благодаря встроенным солнечным панелям с каждой стороны устройства. Его можно подключить к розетке, когда солнца не хватает.

GPS-чип может определять местоположение животного относительно виртуального загона и отправлять эту информацию фермеру по мобильной сети.

Также на этой ферме занимаются регенеративным земледелием: заботятся о почве и биоразнообразии. То есть территории полей и пастбищ чередуют.

Пока тестирования не завершены, обычные заборы тоже оставляют.

[Пенни Грин, эколог]:

«Позади меня прекрасная живая изгородь, которая только начинает подавать признаки восстановления. До этого такого не было. Со временем ошейники помогут биоразнообразию и природе».

Химикаты на поле также не используют. Вместо них прекрасно работает коровий навоз.

Испытание ошейников, возможно, охватит остальную часть стада, то есть примерно 60 коров. Однако пока выгоднее иметь обычное ограждение под напряжением. Оно стоит около 1000 фунтов. Один ошейник обойдётся в 250.

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