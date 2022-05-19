Протестующие парализовали работу метро в Ереване

Армянские протестующие ненадолго парализовали работу метро в Ереване. Они сели в дверях вагонов, чтобы поезд не..

Армянские протестующие ненадолго парализовали работу метро в Ереване. Они сели в дверях вагонов, чтобы поезд не смог уехать. Вскоре активистов разогнала полиция. Многих задержали. Через час работа метро возобновилась.

Антиправительственные протесты в Армении не утихают несколько недель. В столице снова прошла демонстрация оппозиции. Одновременно протестующие устраивали акции неповиновения по всему городу. Блокировали перекрёстки, останавливая движение транспорта. За день полиция задержала 350 человек.

Протесты вспыхнули после чувствительного для армян заявления премьер-министра Никола Пашиняна. В середине апреля тот сказал, что нужно «снизить планку ожиданий» в отношении статуса Нагорного Карабаха.

Оппозиция поняла это как готовность признать регион в составе Азербайджана. Теперь премьера называют предателем и обвиняют в зависимости от Турции. Протестующие также требуют его отставки.

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Причём страна всколыхнулась ещё в 2020-м. Причиной стало соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное Арменией, Азербайджаном и Россией. Этот документ поставил точку во Второй Карабахской войне. Она длилась с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

В конфликте участвовали вооружённые силы Азербайджана с одной стороны и военные формирования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики вместе с Арменией с другой.

По итогам соглашения армянские войска ушли из Нагорного Карабаха, и туда были введены российские миротворцы. При этом часть региона осталась под контролем Азербайджана.

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