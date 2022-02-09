В Бразилии продолжается худшая за десятилетия засуха

Последствия худшей за десятилетия засухи. Это юг Бразилии, штат Риу-Гранди-ду-Сул. Воды в местных реках всё меньше...

[Матуш Роза, рыбак]:

«Мы переживаем засуху, засуху, которая очень навредила рыбакам. Не только им, но также всей экосистеме. Потери огромные».

Последствия худшей за десятилетия засухи. Это юг Бразилии, штат Риу-Гранди-ду-Сул. Воды в местных реках всё меньше.

Рыбак Матуш говорит, что в этой местности обнаружили примерно 15-20 тонн мёртвой рыбы.

[Матуш Роза, рыбак]:

«Также погибло много креветок. Точно сказать невозможно, потери бесконечные».

Из-за засухи в стране уже подорожали продукты питания и электроэнергия. В итоге инфляция достигла двузначных показателей.

Бедствие также сказалось на сельскохозяйственном секторе. Богатого урожая не ожидают. Впрочем, как и дождей. Их, согласно прогнозам, не будет как минимум ещё две недели.

Также страдают производители мяса. Так, недавно профильная ассоциация объявила, что потребители могут столкнуться ещё с одним резким ростом цен на мясную продукцию. Это объясняют тем, что скотоводы вынуждены больше платить за корм для животных.

Короткая ссылка на эту страницу: