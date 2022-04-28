fb pixel
Телеканал NTD

Инфляция в Германии – худшая за 40 лет

Инфляция в Германии – худшая за 40 лет

Торговцы на популярном фермерском рынке во Франкфурте жалуются на рост цен. Особенно сложно с импортными продуктами...

Дата загрузки: 2022-04-28

Инфляция в Германии – худшая за 40 лет
Торговцы на популярном фермерском рынке во Франкфурте жалуются на рост цен. Особенно сложно с импортными продуктами.

Годовая инфляция в Германии выросла в марте до самого высокого уровня более чем за 40 лет. Цены на природный газ и нефтепродукты резко поднялись после начала событий на территории Украины.

[житель Германии]:
«Становится всё сложнее. Если цены продолжат повышаться, то придётся реагировать и тоже поднимать наши цены. К сожалению, пока так».

[жительница Германии]:

«Теперь смотрю по сторонам, ищу, кто предлагает скидки. Экономлю и на других вещах, например, в рестораны мы стали ходить реже».

Покупательская уверенность находится на постоянно низком уровне. Из-за этого организации призывают временно отменить НДС на фрукты, овощи и бобовые.

[житель Германии]:
«Теперь обхожусь меньшим бюджетом. Выбора нет, что делать? Я вышел на пенсию год назад, и сейчас ни на что не хватает».

[жительница Германии]:
«Теперь экономим на блюдах. Стейки едим только по выходным. И подсолнечное масло по пять евро уже не покупаем. Есть альтернативы».

В продовольственные благотворительные организации теперь выстраиваются очереди.

[Вольфганг Норф, менеджер благотворительного центра]:
«Когда видишь, как растут цены, понимаешь, насколько ситуация серьёзная».

[клиентка благотворительного центра]:
«Мы намного больше зависим от этого центра. И начинает приходить всё больше людей. Ситуация ухудшается».

В последний раз такой же высокий уровень инфляции был зафиксирован в Германии осенью 1981 года, когда цены на нефть подскочили в результате первой ирано-иракской войны.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...