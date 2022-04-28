Торговцы на популярном фермерском рынке во Франкфурте жалуются на рост цен. Особенно сложно с импортными продуктами...

Инфляция в Германии – худшая за 40 лет

Торговцы на популярном фермерском рынке во Франкфурте жалуются на рост цен. Особенно сложно с импортными продуктами.

Годовая инфляция в Германии выросла в марте до самого высокого уровня более чем за 40 лет. Цены на природный газ и нефтепродукты резко поднялись после начала событий на территории Украины.

[житель Германии]:

«Становится всё сложнее. Если цены продолжат повышаться, то придётся реагировать и тоже поднимать наши цены. К сожалению, пока так». [жительница Германии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Покупательская уверенность находится на постоянно низком уровне. Из-за этого организации призывают временно отменить НДС на фрукты, овощи и бобовые.

[житель Германии]:

«Теперь обхожусь меньшим бюджетом. Выбора нет, что делать? Я вышел на пенсию год назад, и сейчас ни на что не хватает». [жительница Германии]:

«Теперь экономим на блюдах. Стейки едим только по выходным. И подсолнечное масло по пять евро уже не покупаем. Есть альтернативы».

В продовольственные благотворительные организации теперь выстраиваются очереди.

[Вольфганг Норф, менеджер благотворительного центра]:

«Когда видишь, как растут цены, понимаешь, насколько ситуация серьёзная». [клиентка благотворительного центра]:

«Мы намного больше зависим от этого центра. И начинает приходить всё больше людей. Ситуация ухудшается».

В последний раз такой же высокий уровень инфляции был зафиксирован в Германии осенью 1981 года, когда цены на нефть подскочили в результате первой ирано-иракской войны.

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